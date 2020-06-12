Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах

Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров, хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Бывают очень жёсткие переговоры, когда ты сидишь с замиранием сердца — вот сейчас все взорвется от эмоций, — цитирует её агентство.
При этом Захарова добавила, что ни разу не видела, чтобы российские дипломаты уходили с переговоров, хлопнув дверью.
Как писал NEWS.ru, Захарова считает, что заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия», — значит, просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит.
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