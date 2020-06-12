Захарова рассказала о поведении российских дипломатов на переговорах

https://static.news.ru/photo/3f2a597e-ada7-11ea-a039-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Российские дипломаты ни разу не уходили с переговоров, хлопнув дверью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщает РИА Новости, Мария Захарова также рассказала, что была свидетелем накалённых по риторике переговоров. При этом аргументы с обеих сторон могли быть очень жёсткими.

Бывают очень жёсткие переговоры, когда ты сидишь с замиранием сердца — вот сейчас все взорвется от эмоций, — цитирует её агентство.

При этом Захарова добавила, что ни разу не видела, чтобы российские дипломаты уходили с переговоров, хлопнув дверью.

Как писал NEWS.ru, Захарова считает, что заявлять, как это сделали некоторые представители демократической партии США, о том, что «за протестами в Штатах стоят русские, Кремль и Россия», — значит, просто не уважать собственный народ или не понимать, что происходит.