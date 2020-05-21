Захарова рассказала о мошенничестве с выплатами застрявшим за границей

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о выделении материальной помощи россиянам, застрявшим за рубежом. По её словам, при оформлении выплат бывают случаи мошенничества.
Люди фальсифицируют информацию, совершают подлоги,
Россия оказывает реальную помощь. Не могу сказать, что у нас всё проходит гладко. Иногда зависает проплата через банк или система не срабатывает из-за ошибок в заявлении, приходится исправлять их вручную. А ещё выяснилось, что многие поехали за границу... без банковских карт! То есть выплаты людям положены, но как их осуществить — совершенно непонятно, — подчеркнула она.
Представитель МИД отметила, что каждый случай требует детальной проверки. Только это помогает предотвратить мошенничество.
Ранее, как писал NEWS.ru, Захарова заявила, что за последнюю неделю в РФ из иностранных государств были доставлены вывозными рейсами 3,2 тысячи россиян. Она также отметила, что в общей сложности с середины марта в Россию вернулись более 230 тысяч туристов.
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