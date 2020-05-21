Захарова рассказала о мошенничестве с выплатами застрявшим за границей

https://static.news.ru/photo/f3cae4d6-9b76-11ea-8f8e-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова рассказала о выделении материальной помощи россиянам, застрявшим за рубежом. По её словам, при оформлении выплат бывают случаи мошенничества.

Люди фальсифицируют информацию, совершают подлоги, передаёт «Российская газета». Некоторые прикладывают поддельные авиабилеты, другие регистрируются на вывозные рейсы и не приходят на них.

Россия оказывает реальную помощь. Не могу сказать, что у нас всё проходит гладко. Иногда зависает проплата через банк или система не срабатывает из-за ошибок в заявлении, приходится исправлять их вручную. А ещё выяснилось, что многие поехали за границу... без банковских карт! То есть выплаты людям положены, но как их осуществить — совершенно непонятно, — подчеркнула она.

Представитель МИД отметила, что каждый случай требует детальной проверки. Только это помогает предотвратить мошенничество.

Ранее, как писал NEWS.ru, Захарова заявила, что за последнюю неделю в РФ из иностранных государств были доставлены вывозными рейсами 3,2 тысячи россиян. Она также отметила, что в общей сложности с середины марта в Россию вернулись более 230 тысяч туристов.