Захарова рассказала, для кого создали страницу МИД РФ в TikTok

https://static.news.ru/photo/0aab943c-6a22-11eb-ae07-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала появление в социальной сети TikTok страницы ведомства.

По её словам, аккаунт рассчитан в первую очередь на подростков.

[Страница рассчитана] на подростковую [аудиторию], наверное, в первую очередь. На самом деле нам интересны все аудитории, потому что внешняя политика, международные отношения — это не статика, это динамика. Всё развивается, — сказала она.

Она добавила, что работа во внешней политике требует гибкости и адаптации к новым форматам общения с аудиторией. Захарова уверена, что «события последнего времени» показали востребованность этой соцсети не только у аудитории, но и у западных партнёров России, которые «активно с ней работают».

[Западные партнёры используют TikTok] не всегда онлайн, не всегда с открытым забралом, но это отдельный разговор, — сказала она.

Представитель МИД отметила, что на странице ведомство будет отвечать на вопросы соотечественников, связанные с работой МИД и внешней политикой РФ, передаёт ТАСС.

В настоящий момент на аккаунт МИД России подписаны 7718 человек, на странице в TikTok загружено два видео. Оба ролика — о политике Алексее Навальном и его критике российской вакцины от коронавируса «Спутник V», писал NEWS.ru.