Захарова прокомментировала возможность нового открытия пункта DW в России

Россия готова урегулировать ситуацию с закрытием корпункта Deutsche Welle в Москве и скандалом вокруг российского телеканала RT DE в Германии, если власти ФРГ того захотят, заявила в интервью телеканалу «Россия-24» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, ранее Россия предложила все возможности для диалога с Германией по разрешению этой ситуации, однако сделать этого не удалось.

Будет у немецкой стороны желание каким-то образом выйти из этой ситуации — мы всегда готовы, — сказала она.

По её мнению, власти Германии оказались не готовы к изменению тактики России и возможности принятия ответных мер в случае «отказа или нежелания в принципе даже отвечать на наши вопросы» относительно цензуры российских медиа за рубежом.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия зеркально ответит на любые действия властей Германии в отношении работающих в ФРГ российских медиа. В то же время она подчеркнула, что Москва сделает всё, чтобы вернуться к нормальному и уважительному диалогу.

До этого стало известно, что журналисты Deutsche Welle смогут работать в Москве, если приедут с журналистским пулом канцлера Германии Олафа Шольца 15 февраля, хотя сама компания не сможет иметь корпункт и вещать в России.

В то же время газета Tagesspiegel со ссылкой на собственную информацию сообщила, что представителей Deutsche Welle не будет в числе журналистов, сопровождающих Шольца. По её данным, немецкие власти отказали журналистам издания в участии, чтобы избежать конфликта с Россией.