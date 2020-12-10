Захарова объяснила популярность русских песен на Украине

https://static.news.ru/photo/a59bed16-3ae8-11eb-bc63-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на итоги уходящего года Google, согласно которым в 2020 году у украинцев самыми популярными оказались песни на русском языке. Дипломат призвала Киев признать эти данные объективными.

Обратили внимание на публикацию в блоке украинского офиса американской компании Google. Сообщается, что в уходящем году жители Украины, как они могли, вновь слушали преимущественно песни на русском языке. Речь идёт о сервисах Youtube, Youtube-music. Среди 10 самых популярных композиций только две работы исполнили украинские артисты и творческие коллективы. И те — досада — на русском, — отметила Захарова во время еженедельного брифинга.

Представитель МИД РФ надеется, что власти Украины признают объективными данные американских компаний правдивыми. По словам Захаровой, вряд ли «эти компании можно заподозрить в каких-то пророссийских симпатиях», передаёт РИА Новости.

Как напомнила дипломат, с 16 июля 2019 года на Украине действует закон о функционировании украинского языка как государственного. По мнению Захаровой, он направлен на тотальную украинизацию общественно-политической жизни страны.

Закон о государственном языке Украины обязывает каждого гражданина страны владеть украинским. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны глава государства, все чиновники и депутаты. Аналогичное требование распространяется и на работников предприятий сферы обслуживания.

Кроме того, украинский закреплён как основной для культурно-массовых мероприятий, театральных постановок, киноиндустрии и издательской деятельности.

Украинский язык также обязателен для СМИ. Его доля на общенациональных телеканалах должна составлять не менее 90%, а на региональных — не менее 80%. Все передачи на других языках подлежат обязательному переводу на украинский.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Захарова отреагировала на принятие ООН резолюции о «милитаризации» Крыма.