Захарова призвала главу МИД Британии извиниться за ложь о России

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс должна принести извинения за фейковые высказывания о России, считает официальный МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводит РИА Новости. Дипломат напомнила, что глава внешнеполитического ведомства неоднократно говорила о "вторжении" России на Украину.

Глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи и обязана извиниться она перед народом России, Украины и перед народом Британии. А ещё перед теми СМИ, которые посчитали, что её заявления правда, — сказала Захарова.

По её мнению, Трасс отвлекала своими заявлениями от внутриполитической повестки, в частности, неудач британского правительства во главе с Борисом Джонсоном.

Ранее сообщалось, что высокомерие и невежество Трасс на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым стали причиной дальнейшего ухудшения отношений с Россией.

Трасс в последние дни часто утверждала, что Россия может вторгнуться на Украину в любой момент, несмотря на то, что российские войска начали возвращаться в пункты постоянной дислокации после завершения учений. При этом никаких доказательств министр не приводила.