https://static.news.ru/photo/8b419d46-e817-11e9-b2bf-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова обвинила бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в попытке «создать шум» в соцсетях из-за знакомого, травмированного на Кипре. Она рассказала, какую работу проделали по этому вопросу российские дипломаты, и предложила Ройзману помогать лучше приюту для бездомных животных в Донецке, приведя в пример себя.

Дипломат прокомментировала пост Ройзмана в соцсетях, где он описывает историю туриста Алексея Романцова, который сломал позвоночник на Кипре, страховая компания отказалась оплачивать ему лечение, а в консульстве заявили, что возможности дипломатов ограничены.

Евгений, я понимаю, что вы ни документы оформить, ни вылечить, ни эвакуировать никого не можете. Это всё делает государство. Но уверяю: кроме шума, вы способны на многое, — ответила Захарова Ройзману через Facebook.

Она предложила экс-мэру помочь донецкому приюту для бездомных животных, рассказав, как сама периодически посылает им деньги на карту. Политик также прикрепила реквизиты этого цчреждения, подчеркнув, что донбасским кошкам и собакам, оставшимся без хозяев, необходимы лекарства, вакцины и операции, а приюту — средства на восстановление автомобиля.

Как писал News.ru, Ройзман обвинил россиян в безразличии к чужим проблемам и отметил отсутствие у народа России желания отправиться на помощь к жителям пострадавших от наводнения районов Иркутской области. В качестве иллюстрации он привёл события 2010 года, когда пожары охватили 20 регионов России. Тогда на борьбу со стихией бросили свои силы множество волонтёров.