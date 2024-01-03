Захарова отреагировала на призыв Варшавы дать ракеты Киеву Захарова: слова Варшавы о поставках Киеву ракет направлены против Польши

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского о необходимости поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия направлены против его же страны, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что с территории Украины ракеты не раз попадали в Польшу.

Как говорится, новогодние желания должны сбываться. Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей, — сообщила она.

Ранее Сикорский призвал снабдить Киев дальнобойными ракетами на фоне ударов ВС РФ по военным объектам Украины. Он добавил, что это может позволить ВСУ уничтожить стартовые площадки и командные центры в России.

Ранее главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» политолог Федор Лукьянов заявил, что Сикорский намерен разрешить сложности в отношениях с Украиной и Евросоюзом. По мнению эксперта, Москве не стоит ожидать потепления в отношениях с Варшавой, потому что Россия и ЕС находятся в состоянии острой конфронтации и «чем больше у них проблем, тем лучше РФ».