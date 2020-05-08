Захарова осудила заявление Белого дома о победе США над нацизмом

https://static.news.ru/photo/8f8d20f8-9282-11ea-bf49-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась сообщением Белого дома в соцсетях, где победителями нацизма названы только США и Великобритания.

По её мнению, этот шаг направлен на нейтрализацию эффекта от принятия двумя президентами совместного заявления, которое посвящено 75-летию встречи советских и американских солдат на Эльбе, где отмечалась «роль многих стран и народов, жертвенность миллионов солдат и гражданских в борьбе против нацистского режима».

В российско-американском заявлении воспевался «Дух Эльбы», в белодомовском твите — только американский. В российско-американском заявлении говорится о примере объединения государств, вопреки противоречиям, в белодомовском твите из числа победителей исключены все, кроме двух, — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что это можно назвать «фальсификацией, издевательством над здравым смыслом, переписыванием истории», однако нельзя мириться когда такие комментарии допускают официальные власти страны, которая именуют себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии» и непримиримым борцом с фейками.

Ранее NEWS.ru писал, что Белый дом опубликовал в Instagram видеозапись, на которой победителями нацизма названы только Соединённые Штаты и Великобритания. О роли СССР в разгроме нацистов нет никаких упоминаний.