Захарова оценила ход выборов президента России за рубежом Захарова: россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и пришли на выборы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Россияне за рубежом отвергли призывы маргиналов и выстроились в очереди не на акциях протеста, а чтобы проголосовать на выборах президента РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. Она обратила внимание на то, западные пропагандисты могут исказить реальные факты и назвать россиян, которые на разных континентах до темноты стоят в очередях, оппозиционерами.

Граждане России пришли не на акции, не на перформансы, как это пытаются преподнести недружественные режимы и ими проплаченная инфообслуга. Они пришли отдать свой голос, воспользовавшись возможностью, которую вопреки всем угрозам Запада им предоставила их страна — Россия, — заявила она.

До этого министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере предупредила, что участие в выборах президента России будет приравнено латвийскими властями к поддержке специальной военной операции РФ на Украине. Министерства иностранных дел прибалтийских государств подготовили совместную ноту протеста, где выразили свою позицию по поводу предстоящего голосования, констатировала представитель ведомства.

Ранее глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель заявил, что россиянам, проживающим в Эстонии, местная полиция рекомендовала не посещать РФ для участия в выборах президента. В день голосования нужно быть готовым к задержаниям, добавил он.