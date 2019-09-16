https://static.news.ru/photo/908516de-d8a4-11e9-a8de-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Булкин/News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию к её стихотворению.

В эфире «Русского радио» Захарова подчеркнула, что музыка должна быть в стиле лезгинки. Стихотворение, к которому необходимо написать композицию, опубликовано на её странице в Facebook.

Как ранее писал News.ru, Захарова станцевала лезгинку на молодёжном форуме «Машук-2019», который прошёл в Пятигорске. Представитель российского МИДа посетила секцию обучения кавказским танцам, где профессиональный танцор вызвался обучить её некоторым движениям. Окружающие поддержали их танец аплодисментами.