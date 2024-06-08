Захарова объяснила, что такое многополярность Захарова привела мнение ученых о том, что такое многополярность

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления в рамках Петербургского международного экономического форума привела концепции ученых из разных стран о том, что такое многополярность. Дипломат отметила, что они все сходятся в том, что мир так или иначе придет к многополярности, передает корреспондент NEWS.ru.

Захарова привела мнение китайского профессора Мэй Кунг Куа из института китайских стратегических исследований университета Тунцзи, который говорил, что вслед за подъемом развивающихся стран конфигурация сил в мире стремится к балансу. Пекин позиционирует себя как активного защитника и драйвера процессов перехода к многополярному миру, выступает за совместное мирное развитие всех стран, общую безопасность и инклюзивность.

Профессор права Института марксизма Фуданьского университета Сунь Цзян и профессор Института марксизма университета Тунцзи Сюэ Нянь Вэн в 2017 году полагали, что все существующие системы международных отношений, за исключением ялтинско-потсдамской, были многополярными по своей сути, так как в них не было сверхдержав, — отметила дипломат.

Также она привела мнение директора Института свобод Африки Франклина Ниямси, который говорил, что человечество ждет динамичная и диалогическая многополярность, основанная на принципе единства благообразий. В то же время бразильский политолог Лукас Лейрос считает, что блага современной глобализации ложны, так как фактически под ней скрывается вестернизация, ценности которой не универсальны, отметила спикер МИД РФ. Он полагает, продолжила Захарова, что не существует глобальной цивилизации без границ, но есть географические пространства, наполненные самобытными традициями, языками, культурами и религиями.

А теперь что же на Западе? На Западе абсолютный дуализм. С одной стороны, прокламация вот этих лозунгов в стиле «не сдаемся, доминируем дальше и позоримся до конца» и при этом голоса разума, которые мы слышали, — заключила Захарова.

Ранее Захарова назвала ненормальным решение США вводить санкции в отношении Международного уголовного суда. По ее словам, если МУС посмеет принимать вердикты в отношении Вашингтона, то стоит и вовсе ожидать «расстрела на месте».