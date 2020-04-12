Захарова обрадовалась возвращению россиян из Сеула на родину

https://static.news.ru/photo/728de5d2-7cac-11ea-a825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала прибытие самолётов с россиянами из Сеула во Владивосток. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Отличная новость! Из Сеула вывезли!!!! 2 борта в регионы. С грудными детьми жили в транзитной зоне аэропорта! Столько историй, столько судеб. Уже стали родными, — подчеркнула дипломат.

Ранее лайнер авиакомпании «Аврора» с россиянами из Сеула приземлился в аэропорту Владивостока. На борту около 130 россиян, которые просили власти РФ вывезти их на родину. Теперь им предстоит пройти двухнедельный карантин. У одного из выходов аэропорта пассажиров ожидают спецавтобусы. Они доставят людей в их дома или обсерваторы.

Как писал NEWS.ru, для помощи российским гражданам, которые не могут выехать из-за рубежа из-за мер противодействия коронавирусу, правительство РФ выделяет 500 млн рублей. В первую очередь гражданам РФ помогут с оплатой проживания, ведь сейчас многим из них с этим трудно справиться самостоятельно.