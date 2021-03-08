Захарова призналась, что не хотела бы руководить мужчиной в семье

Официальный представитель МИД Мария Захарова не посещает в Международный женский день всевозможные празднества. Это связано в немалой степени с ритмом её работы, призналась чиновница.
По её словам, «невозможно от чего-то не отказаться при таком графике».
Я поняла это сразу, и я отказалась от всей части, которая связана с посещением каких-то мероприятий. Сейчас в связи с ковидом их практически нет, а раньше было очень много, где ты просто должен присутствовать бесцельно, — рассказала Захарова в эфире телеканала «Мир».
Отвечая на вопрос, видят ли её дома близкие, она иронично отметила: «Да, по телевизору».
По её словам, она старается быть хорошей женой и матерью, но получается ли это, она не уверена. Захарова считает, что на этот вопрос лучше ответили бы члены семьи.
Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что в её жизни практически нет шопинга.
Помимо прочего, она заявила, что в семье главный — мужчина. Захарова заверила, что это её «внутренняя абсолютная убеждённость».
У меня нет никакого желания руководить мужчиной. Просто, мне кажется, тогда мужчина перестаёт быть мужчиной, — пояснила она.
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