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Компьютерные игры приучают детей считать, что война — это нормально, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она рассказала в интервью Telegram-каналу «Расстрига».

В этом опять же преуспевает западная индустрия. Ребёнка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства, что ты ведёшь войну, что перед тобой люди в национальной форме стран. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно, — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства уверена, что разработчики игр осознают, насколько они опасны. Захарова обратила внимание на стоимость разработки и «внедрения» компьютерной игры на рынок.

Я думаю, что люди, которые оперируют такими деньгами, прекрасно отдают себе отчёт, — пояснила она.

По мнению дипломата, то же самое происходит и в современной киноиндустрии. Захарова подчеркнула безответственность, с которой снимаются фильмы, например, о ядерных катастрофах и оружии массового поражения.

Зритель приучается к тому, что получивший ранение человек может встать, пробежать ещё пару километров, выстрелить 150 раз из пистолета и при этом ещё взять «главный приз», и будет хеппи-энд. Это тоже ненормально, — заключила представитель МИД РФ.

Споров о пользе и вреде видеоигр с каждым годом становится всё больше. Развитие индустрии способствует популяризации виртуальных развлечений среди широкой аудитории. Противники заявляют о прямой связи игр и нападений с применением оружия и обвиняют их в «романтизации насилия», в то время как другая сторона видит в них пользу. News.ru поговорил с экспертами и попытался разобраться, чего всё-таки больше в играх — вреда или пользы.