«Американским кураторам виднее»: Захарова оценила сравнение ФБК с сектой

https://static.news.ru/photo/a357199e-c9c3-11eb-864b-96000091f725_660.jpg Фото: flickr.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на сравнение Вашингтоном Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) со «Свидетелями Иеговы» (запрещённая в РФ религиозная организация). В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» она назвала такую параллель беспрецедентной.

Я считаю, что это войдёт в историю. Это беспрецедентное сравнение, — сказала она.

Однако ничего странного в том, что Госдепартамент США уравнял в общественном сознании эти две организации и провёл параллель «между сектами», по мнению Захаровой, нет. Она отметила, что американским кураторам виднее, как называть своих подопечных.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в Вашингтоне забывают о наличии внутреннего законодательства РФ, которое применяется так же, как и в других странах мира. Она также заверила, что МИД не забудет об этом «ёмком и очень чётком сравнении».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США осудил решение российского суда, которым ФБК признан экстремистской организацией. Официальный представитель ведомства Нед Прайс заявил, что таким образом в России фактически криминализируется одна из немногих оставшихся независимых политических организаций. Он также припомнил критику в адрес Москвы после запрета деятельности «Свидетелей Иеговы» в России в 2017 году.