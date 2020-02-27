Приглашённым на брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой журналистам предложили попробовать блины из разных российских регионов. Накрытые столы ждали представителей прессы в фойе здания ведомства.
Сотрудники СМИ могли съесть классические блины, табани с зыретом (удмуртские лепёшки и традиционный соус), пачат с мёдом (мордовские блины), заполярные оладьи с ягелем, а также блины на кефире и водке. ТАСС
Ранее NEWS.ru писал, что медики назвали лучшие виды начинки для блинов. По их словам, к таковым относятся ягоды, нежирное мясо и красная рыба.
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