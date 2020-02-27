https://static.news.ru/photo/d25178b6-5971-11ea-b694-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Приглашённым на брифинг официального представителя МИД Марии Захаровой журналистам предложили попробовать блины из разных российских регионов. Накрытые столы ждали представителей прессы в фойе здания ведомства.

Сотрудники СМИ могли съесть классические блины, табани с зыретом (удмуртские лепёшки и традиционный соус), пачат с мёдом (мордовские блины), заполярные оладьи с ягелем, а также блины на кефире и водке. ТАСС сообщает , что журналисты иностранных изданий проявили особый интерес к представленным блюдам, так как не знакомы с традиционной российской кухней, несмотря на длительную работу в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что медики назвали лучшие виды начинки для блинов. По их словам, к таковым относятся ягоды, нежирное мясо и красная рыба.