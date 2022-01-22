Заговорщики и одиночки: как покушались на первых лиц СССР и России. Часть 1

22 января 1969 года в домах миллионов советских жителей внезапно прервалась прямая телевизионная трансляция с Красной площади в Москве, освещавшая подготовку к встрече космонавтов с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Ещё не познавшие «Лебединого озера» вместо привычной сетки вещания многие жители СССР заподозрили, что возле Кремля что-то произошло. Так и было — случилась попытка покушения на «дорогого Леонида Ильича», которую на официозном уровне пытались замять и представить, что неизвестный хотел убить советских космонавтов, но по стране поползли разные слухи, закономерно заполнившие «повестку» в условиях отсутствия гласности. NEWS.ru рассказывает эту и другие истории покушения на первых лиц советского и российского государства, которые происходили в минувшем столетии и немного ранее. В первой части материала — о попытках убийства Николая II, Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

Николай II

Расправиться с последним российским императором Николаем II мечтали не только представители радикального подполья (планы цареубийства, например, с помощью самолёта, подробно описывал в своей книге «Воспоминания террориста» эсер Борис Савинков). Первый инцидент произошёл с Николаем Романовым 11 мая 1891 года, ещё до восшествия его на российский престол, когда он посещал Японию. На цесаревича напал переодетый в полицейского самурай, ударив его саблей по голове. Пострадавший отделался царапинами. Мотивом нападавшего была якобы ненависть на почве националистических взглядов, хотя в советские годы распространение имела версия о том, что будущий император разозлил японца тем, что мочеиспускался в местном храме.

Другой раз жизнь Николая II оказалась под угрозой в начале 1905 года, за несколько дней до Кровавого воскресенья — расстрела манифестации рабочих, требовавших политических и экономических перемен в стране. 19 января (6 января по старому стилю) 1905 года по случаю Крещения у Зимнего дворца в Петербурге устроили праздничный салют. Одно из орудий, их которых стреляли из Петропавловской крепости, расположенной на противоположном берегу Невы, оказалось заряженным картечью. Она попала в окна императорской «резиденции» и частично угодила в беседку на иордани, где находился Николай II со своей свитой по время освящения воды. Царя не задело, ранение получил один городовой. Инцидент официально сочли несчастным случаем: выстрел боевой картечью был произведён орудием батареи, которой командовал капитан Давыдов, а взводом — поручик Рот. За халатность офицеров уволили со службы и на полтора года отправили в заключение. Но некоторые современники верхушки сомневались в случайности произошедшего. Так, например, бывший революционер-народник, а на тот момент монархист Лев Тихомиров в своих дневниках упоминал: «Все военные единогласно высказываются, что события 6 января — явное покушение и что никакой такой случайности не могло быть». Об этом же говорил и будущий военный министр Временного правительства Александр Верховский, по воспоминаниям которого, несмотря на результаты расследования, в обществе было расхожим мнение, что «следствие умышленно скрыло следы произведённого покушения, так как невозможно было объяснить редчайшим совпадением случайностей всё, вплоть до того, что именно заряженное орудие оказалось наведённым на самую церемонию водосвятия».

Кавалеристы у Певческого моста задерживают движение шествия к Зимнему дворцу. 9 января 1905 года bundesarchiv.de

Владимир Ленин

Послеоктябрьская эпоха была полна социальными и политическими противоречиями, и в уже во вспыхнувшей стране они почти в повседневном формате звучали на языке террора. В том числе террора по отношению к новым руководителям страны. Первое покушение на лидера большевиков и главу Советского правительства произошло 1 января 1918 года. Террористы обстреляли автомобиль на Симеоновском мосту в Петрограде, где помимо водителя находился Ленин, его сестра Мария и швейцарский революционер Фриц Платтен. Последний получил ранение в руку, остальные не пострадали. Как описывает историю исследователь Николай Зенькович в своей книге «Покушения и инсценировки: От Ленина до Ельцина», всего в нападении участвовало 12 человек, которые потом скрылись в Новочеркасске. В ВЧК первоначально полагали, что организатором преступления стал князь Дмитрий Шаховский — член партии кадетов и на момент преступления бывший министр государственного призрения Временного правительства. Однако доказать его причастность к нападению не удалось, и Шаховского отпустили. Он остался жить в СССР, занимался литературной деятельностью, но в 1938 году его всё же арестовали, а в апреле 1939-го расстреляли в возрасте 77 лет как участника террористической организации.

После переезда советского правительства из Петрограда, 30 августа 1918 года Ленин получил тяжёлое пулевое ранение в шею после выступления на митинге перед рабочими Московского электромеханического завода. К середине октября Ильич вернулся к работе, но последствия ранения, очевидно, давали о себе знать и определённым образом приблизили его скорый уход.

По официальной версии, в вождя большевиков стреляла член партии эсеров Фанни Каплан, которая решила убить Ленина за разгон Учредительного собрания. Через день в Петрограде был убит руководитель местной ЧК Моисей Урицкий. После этих инцидентов советская власть объявила «красный террор». После задержания и допросов Каплан расстреляли спустя четыре дня — 3 сентября 1918 года.

Эта фотография была снята 29 июля (11 августа) 1917 года неподалёку от Разлива. Снимок был вклеен в удостоверение на имя Константина Иванова, по которому Ленин уехал в Финляндию shm.ru

Кроме этого, на Ленина готовились и другие покушения. Так, в начале 1918 года был раскрыт заговор Союза георгиевских кавалеров Петрограда, у членов которого при обыске были изъяты винтовки, револьверы и взрывные устройства. Расследованию помешало наступление на первую столицу РСФСР немцев, арестованные попросили направить их на фронт, в результате сам Ленин предложил их не преследовать. Дальнейшая судьба георгиевских кавалеров не известна.

Герилью против большевистского руководства готовила группировка во главе с известной анархисткой и соратницей Нестора Махно Марией Никифоровой по прозвищу Маруся. Начав «динамитную войну с Совнаркомом и ЧК» анархисты 25 сентября 1919 года устроили взрыв в здании Московского парткома РКП(б) в Леонтьевском переулке, где должен был выступить Ленин. Но на мероприятие он опоздал, чем, вероятно, спас себе жизнь. Во время теракта погибли 12 человек, ранения получили 55 видных членов партии, в том числе Николай Бухарин, Емельян Ярославский и другие. После этого боевики хотели устроить взрыв в Кремле, но ВЧК вычислила их и семь её участников были казнены.

Иосиф Сталин

Преемник Ленина отличался большой подозрительностью по отношению к окружающим. Такое поведение Иосифа Сталина, как и некоторых других русских революционеров-большевиков, формировали годы конспиративной работы в подполье, а затем послереволюционного противостояния с бывшими соратниками по борьбе с царизмом, частью которого стали реальные теракты со стороны анархистов и эсеров. Несмотря на все меры предосторожности, Сталин несколько раз попадал в инциденты, которые можно считать покушениями.

Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин (справа) в Горках. 01 июня 1922 года РИА Новости

Первый случай можно отнести к своего рода курьёзам. Произошёл он 7 ноября 1927 года, в 10-ю годовщину Октября. На этот день, помимо официальной праздничной демонстрации, свои уличные выступления в Москве и Ленинграде наметила оппозиция во главе с Львом Троцким, которая на тот момент находилась на пике внутрипартийного противостояния с «генеральной линией». Итальянский исследователь революций и путчей, известный также как писатель и кинематографист Курцио Малапарте, бывавший в Москве в 1920-е, всерьёз считал ноябрьские события 1927 года в столице СССР попыткой троцкистского переворота, который его главный архитектор решил воспроизвести по образу и подобию взятия власти большевиками в Петрограде. Иосиф Сталин выиграл ту битву, но оказался объектом нападения прямо на трибуне мавзолея на Красной площади. Там у вождя произошла потасовка со своим же охранником и одновременно с участником троцкистской оппозиции 30-летним курсантом Военной академии имени Фрунзе Яковом Охотниковым. Молодой человек, имевший за плечами боевой опыт Гражданской войны, вместе с другими курсантами прибыл на Красную площадь для несения охранной службы, но на подступах их остановили чекисты. Межведомственное противоречие, вероятно, было обусловлено «напряжённой обстановкой» в столице и повышенной бдительностью сотрудников НКВД. Охотникову удалось прорваться к трибуне и ударить Сталина кулаком по голове. Другой охранник обезвредил напавшего ножом, но, что интересно, после этого троцкист был возвращён в академию, потом работал на руководящих постах в области проектирования металлургических и авиационных заводов. Однако в 1933 году Охотникова арестовали по делу «контрреволюционной группы Ивана Смирнова». Он получил три года ссылки, после её окончания вновь был арестован и 7 марта 1937 года приговорён к расстрелу.

16 ноября 1931 года в Сталина, когда тот шёл по центру Москвы, пытался выстрелить бывший белогвардеец Огарёв, работавший по линии созданной за границей контрреволюционной организации «Российский общевоинский союз» (РОВС). Но его вычислили и обезвредили во время слежки чекисты, которые незадолго до этого получили информацию о том, что в столицу должен прибыть посланец британской разведки. После случившегося охрану Сталина усилили, а затем советское руководство директивно запретило Сталину пешие прогулки по Москве.

В 1933 году в Сталина несколько раз стреляли во время прогулки на катере в Абхазии. По одной из версий, вождя от выстрелов спас на тот момент руководитель коммунистов Грузинской ССР Лаврентий Берия. Вскоре виновников нашли, ими оказались пограничники. Они объяснили свои действия тем, что судно со Сталиным отсутствовало в представленной им заявке на прохождение кораблей в охраняемой зоне. Командир отделения пограничников Лавров пояснил, что, увидев неизвестный катер, пересекающий погранзаставу «Пицунда», он велел пристать к берегу, а поскольку тот не реагировал, сделал несколько выстрелов в воздух. Но нарком внутренних дел Грузии Серго Гоглидзе нашёл свидетелей, которые показали, что стрельба велась именно по катеру, однако глава НКВД Генрих Ягода по какой-то причине настаивал на том, что инцидент случился из-за недисциплинированности командира пограничников. В результате Лаврову дали пять лет лишения свободы, но в 1937 году всё же заменили наказание на расстрел, признав участником заговора против Сталина.

В 1936–1938 годах похожие составы «пеклись» подопечными главы НКВД Николая Ежова как горячие пирожки, и далеко не каждая из этих историй имела отношение к реальности. Однако, несмотря на мутный поток фальсификаций времён Большого террора, в конце 1930-х и последующие годы советские спецслужбы разоблачили несколько реальных попыток устранения представителей советского руководства. Например, в 1939 году японская разведка хотела устроить взрыв на Мавзолее во время первомайской демонстрации, а нацистская Германия разработала разоблачённую советскими и британскими спецслужбами операцию «Длинный прыжок» с целью убийства руководителей антигитлеровской коалиции (Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта) на Тегеранской конференции в 1943 году. В вольном изложении эта история вошла в сюжет художественного фильма «Тегеран-43».

Гитлеровцы не оставляли планов убийства Сталина, для чего 5 сентября 1944 года в советский тыл под видом сотрудников Смерша были заброшены немецкие агенты Лидия Шилова и Пётр Таврин. Последний был беглым рецидивистом, в 1942 году он добровольно сдался нацистам и проходил специальную подготовку в центре «Цеппелин-Норд». Таврин должен был попасть в Москву, связаться с представителями антикоммунистического подполья в наркомате обороны, которые бы помогли диверсанту попасть на торжественное собрание в Кремле с участием Сталина. Там руководителя советского государства надлежало застрелить, а если на встречу попасть было невозможно, то устроить засаду и взорвать автомобиль с вождём, либо устроить теракт в Большом театре во время посещения его генсеком.

Иосиф Сталин на Тегеранской конференции, 10 августа 1943 года U.S. Signal Corps photo/wikimedia.org

Злоумышленников задержали, у них нашли реактивный гладкоствольный гранатомёт «Панцеркнаке», легко помещавшийся в рукаве, а также другие виды оружия и средства связи с центром. Впоследствии советская разведка устроила с участием шпионов длительную радиоигру с нацистами, сообщив в том числе о неудачной попытке покушения на Сталина. Расстреляли парочку в 1952 году.

Ещё одну попытку убийства советских руководителей предпринял 6 ноября 1942 года командир зенитно-пулемётной установки Первого зенитно-пулемётного полка Первой зенитно-пулемётной дивизии Московского фронта ПВО Савелий Дмитриев. Считается, что на борьбу с социалистическим строем его подтолкнула листовка, сброшенная на столицу СССР немецкой авиацией, когда молодой человек защищал небо города от налётов. Изначально, в конце 1941 года, он хотел расстрелять кортеж правительственных автомобилей, когда они перемещались по улице Горького (ныне Тверской), но затем он решил действовать иначе и 6 ноября 1942 года бежал с места службы с винтовкой на Красную площадь, где под видом часового комендантского патруля встал на пост у Лобного места. В этот день в Кремле проходило торжественное собрание по поводу 25-летия Октябрьской революции с участием высшего руководства. И когда из Спасских ворот выехала правительственная машина, Дмитриев открыл по ней огонь, надеясь, что там находится Иосиф Сталин. Но в автомобиле сидел нарком внешней торговли СССР Анастас Микоян, который, как и водитель, не пострадал. После этого к месту ЧП сбежались сотрудники охраны Кремля, которым нападавший сдался. В августе 1950 года военный трибунал приговорил его к смертной казни.



Продолжение читайте во второй части материала.