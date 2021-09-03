Загорелась колония, где сидит Ефремов

Пожар произошёл в ИК-4 в Белгородской области, где отбывает наказание актёр Михаил Ефремов. Сейчас огонь удалось потушить, пишет РЕН ТВ.

По информации журналистов, пламя появилось на промышленном участке. Сотрудники колонии потушили его самостоятельно, в результате ЧП никто не пострадал.

Life Shot отмечает , что загорелся строительный мусор.

Ранее стало известно, что Второй кассационный суд рассмотрит 15 сентября жалобу адвокатов Ефремова на приговор за смертельную аварию, устроенную актёром в состоянии алкогольного опьянения. Жалоба была подана в связи с выплатой артистом компенсации за моральный ущерб и его раскаянием в содеянном. Кроме того, основанием стала благотворительная деятельность Ефремова до заключения и его хорошее поведение в колонии. При этом в кассационной жалобе говорится о возможных проблемах с психикой Ефремова.

Защита актёра настаивает на снижении срока в связи с состоянием здоровья, а также просит перевести подзащитного в колонию-поселение. При этом сторона потерпевших выступает против смягчения наказания.