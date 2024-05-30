Загадка на миллион рублей: что Путин и Мирзиёев могли сказать Кадырову

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил миллион рублей за разгадку слов, которые ему прошептали президент России Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время его визита в Ташкент. О чем идет речь?

Что за конкурс на миллион рублей объявил Кадыров

Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором издалека запечатлена его беседа с президентами России и Узбекистана. Глава Чечни предложил пользователям социальных сетей угадать, что ему сказали главы двух государств. Тот, кто наиболее точно передаст слова Путина и Мирзиёева, получит один миллион рублей, заявил глава республики.

«Кто угадает, что мне говорят на этом видео Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей. Обязательное условие — опубликовать максимально развернутый ответ», — уточнил Кадыров.

Глава республики также отметил, что в его окружении есть лица, которые знают детали разговора, они дали обещание, что не допустят утечку правильного ответа. В противном случае эти люди могут утратить доверие Рамзана Кадырова.

«Напоминаю им, чтобы ни в коем случае не делали подсказки, да и вовсе воздержались от любых комментариев. Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда. Уверен, это они и сами знают», — добавил лидер Чечни.

Что известно о визите Путина и Кадырова в Узбекистан

Путин встретился с Мирзиёевым в Узбекистане во время своего визита в Ташкент 26 мая. Поездка была запланирована на два дня, однако президент РФ решил остаться в Узбекистане на ночь, а утром 28 мая дать пресс-конференцию.

Мирзиёев назвал поездку Путина новой вехой в отношениях стран. Он заявил, что Ташкент высоко ценит, что российский лидер совершил в Узбекистан один из своих первых зарубежных визитов после переизбрания.

Кадыров в эти дни также приехал в Узбекистан. Он рассказал, что посетил в Ташкенте места, связанные с отцом — первым главой Чечни Ахматом-Хаджи Кадыровым.

Фото: Kremlin Pool/Сергей Бобылёв/РИА «Новости» Президент РФ Владимир Путин с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым

Что мог сказать Путин и Мирзиёев Кадырову

Пользователи социальных сетей оставили несколько тысяч сообщений в комментарии к размещенному главой Республики Чечня видеоролику. Многие сошлись во мнении, что Владимир Путин отметил хорошую работу Рамзана Кадырова, а президент Узбекистана договорился на скорую встречу в Грозном.

«Владимир Путин говорит, что Рамзан Ахматович молодец и пример того, как нужно выполнять государственные поручения и выстраивать хорошую жизнь в регионе. Ну а президент Узбекистана тоже похвалил Кадырова и возможно выразил желание приехать в ЧР или обсудить какие-то экономические вопросы»;

«Они благодарят Кадырова за вклад в развитие России! За защиту и патриотизм! И считают, что он тот человек, на которого необходимо ровняться всем!»;

«Путин: „Достойный сын своего отца, настоящий патриот России и верный соратник, который доказал все на деле, и который еще больше себя покажет“. Президент Узбекистана: „Огромное спасибо за Ваш визит и за все, что вы делаете“»;

«Они говорят о силе единства, братских народов и веры. Благодарят Рамзана Кадырова за вклад в укрепление дружеских отношений», — отметили пользователи.

Некоторые комментаторы также предположили, что разговор Путина, Мерзиёева и Кадырова мог коснуться СВО и Украины.

«Владимир Путин похвалил Кадырова за успехи в СВО, и что-то подсказал Президенту Узбекистана»

«На видео Путин отмечает положительные результаты, которые достигает Рамзан Ахматович в различных направлениях деятельности, включая СВО. Президент Узбекистана благодарит за приезд, за дружеские отношения, а также предлагает свою руку помощи в решении любых вопросов», — предположили пользователи.

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