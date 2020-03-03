https://static.news.ru/photo/9bfb0a58-5d58-11ea-96cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная Дума приняла законопроект, который предусматривает возможность обжалования через Интернет штрафов, которые выявлены с помощь фото- или видеокамер.

Автомобилисты смогут дистанционно подавать жалобы на ошибочные штрафы через единый портал госуслуг. Это избавит граждан от необходимости лично обращаться в уполномоченные органы и сделает процедуру обращения более доступной, — заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что после принятия закона в стране будет установлен единый порядок обжалования штрафов, вне зависимости от того, вынесены ли они ГИБДД или специализированными учреждениями.

В настоящий момент в законодательстве не прописан специальный порядок обжалования постановлений. По словам зампредседателя комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Рафаэля Марданшина, необоснованно привлеченные к административной ответственности граждане вынуждены тратить «значительные материальные и временные затраты», чтобы восстановить свои права, сообщает ТАСС.

NEWS.ru сообщал, что российские водители в 2019 году получили штрафов на сумму 106,5 миллиарда рублей. Этот показатель увеличился на 8,5% по сравнению с 2018 годом. В ГИБДД пояснили, что число нарушителей увеличилось на 13%. Среди них — 2 млн пешеходов и 300 тысяч пьяных водителей, камеры зафиксировали 97 млн нарушений.