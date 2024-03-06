Заехавший на коне в квартиру россиянин мог стать вдовцом и потерять ребенка Ветеринар Шеляков: заехавший на коне в квартиру мужчина рисковал жизнью семьи

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Заехавший на коне в квартиру в Кемеровской области мужчина подверг свою жену и ребенка опасности, поскольку лошади достаточно пугливы и при неожиданной встрече с незнакомыми людьми могут запаниковать, поделился в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, лошадь превращается в опасное животное, когда пытается покинуть зону дискомфорта. В таком случае животное может нанести смертельный удар копытом, заметил эксперт.

Ветврач пояснил, что лошадь может довезти человека, в том числе пьяного, до дома по знакомому маршруту, однако чужие люди и непривычная обстановка иногда лишают ее самообладания.

Удар копытами страшен, может убить сразу, раскроить череп. Лошадь не всегда лягает только тех, кто находится сзади. Может специально развернуться и ударить. Если она захочет убежать, а кто-то попытается сзади удержать, то удара точно не избежать, — рассказал он.

Ранее сообщалось, что мужчина привел в квартиру лошадь, чтобы извиниться перед своей сожительницей, с которой они в последнее время часто ругались. Отмечается, что он привел животное в квартиру на пятом этаже поздно ночью, чем взбудоражил соседей.

По словам мужчины, его гражданская супруга отнеслась к ситуации с юмором, восприняв это как сюрприз к 8 Марта. Сам горожанин не смог объяснить полиции свой поступок. Он раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем. Мужчину арестовали на сутки.