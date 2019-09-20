Павел Устинов, осуждённый Тверским судом на три с половиной года по статье 318 УК за вывих плеча омоновцу, сегодня вышел из СИЗО.

Освобождение Устинова из СИЗО было похоже на секретную операцию: журналисты дежурили у КПП СИЗО-4 практически целый день, ожидая его выхода после постановления Мосгорсуда об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Позже к представителям СМИ присоединились родственники Павла — его сестра Юлия и мама Татьяна.

Изменение меры пресечения Устинова стало возможным благодаря ходатайству прокуратуры. Прокурор во время процесса заявила, что освобождение из-под ареста возможно, так как активный сбор доказательств завершён, «опасения, что скроется и воспрепятствует следствию не имеют места быть». Также гособвинитель обратила внимание, что судом первой инстанции не учтены данные личности актёра: постоянная регистрация в Московской области, положительные характеристики от близких и друзей, личное поручительство Константина Райкина. Сторона защиты в лице адвокатов Дмитрия Чешкова и Анатолия Кучерены поддержала ходатайство прокуратуры и просила отпустить Павла. Кучерена вступил в дело лишь 18 сентября по личной просьбе худрука «Сатирикона» Константина Райкина.

Суд ожидаемо удовлетворил просьбу прокуратуры. Судья пояснила, что освобождение из-под стражи с уже назначенным наказанием возможно, так как эта мера пресечения не является обязательной после вынесения приговора — осуждённый может дожидаться вступления приговора в силу вне стен СИЗО.

Мама Павла Татьяна Устинова назвала сегодняшнее решение суда «праздником маленького правосудия».

Сегодня я уже с другим чувством сидела на суде. Было очевидно, что после такого общественного бума решение будет другим. Это победа всех нас. Спасибо всем, кто участвовал в поддержке моего сына, — сказала она.

Сестра Юлия заявила журналистам, что сейчас готовятся документы, чтобы Павел мог выйти из СИЗО.

Мы поедем сейчас его встречать, — отметила она.

Юлия также добавила, что близкие осуждённого не ожидали такого широкого резонанса, общественная поддержка стала для них шоком.

Однако быстрого освобождения не получилось. Сразу после оглашения решения суда к СИЗО № 4 стали подтягиваться журналисты. Прошло несколько часов, прежде чем к изолятору приехали родственники. Им также не было известно, в котором часу Павла выпустят.

Примерно через час стала распространяться информация, что Устинов уже покинул СИЗО через чёрный ход. Позже ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников со ссылкой на руководство СИЗО подтвердил News.ru, что он отпущен на свободу.

Адвокат Устинова Дмитрий Чешков в разговоре с News.ru заявил, что прямо сейчас везёт своего подзащитного домой в подмосковный Щёлково.

Он сейчас со мной. Едем домой. Сейчас хочу заехать в магазин, покормить человека, он целый день ничего не ел, — сказал он.

На просьбу корреспондента News.ru поговорить с самим Устиновым адвокат отказал, ответив, что позже они запишут «видео с благодарностями».

Тверской суд 16 сентября признал Устинова виновным в применении опасного для здоровья насилия по отношению к представителю власти и приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия и суда, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорится в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время рассмотрения дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого, однако суд отказался приобщать видео. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие.

17 сентября у здания администрации президента начались одиночные пикеты с требованием освободить Устинова и других фигурантов «московского дела».

На 26 сентября в Мосгорсуде назначено рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокуратуры на приговор Устинову.