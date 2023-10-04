«Задирает ногу, как собака»: Данко осудил Волочкову за выходку с памятником Данко призвал Волочкову покинуть Россию после оскорбления памятника ВОВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Пребывание балерины Анастасии Волочковой в России не доказывает ее патриотизм, станет лучше, если она сделает одолжение и покинет страну, заявил в беседе с NEWS.ru российский певец и композитор Александр Фадеев (Данко). По его словам, шпагат Волочковой на самолете-памятнике, посвященном Великой Отечественной войне, является неуместным поступком, особенно в ситуации, когда весь мир настроен против России. Данко считает, что сейчас важно «собирать по крупицам все, что для нас свято», а не задирать ногу, как собака.

Ее поступок — это зашквар, я считаю, тем более в данной ситуации и в наше время нельзя себя так вести. Когда весь мир против России, надо по крупицам собирать все, что для нас свято и ценно, а не задирать ногу на памятники, как собака, — заявил артист.

Данко также считает, что Волочкову необходимо «приглушить» в информационном пространстве, чтобы она ненадолго его покинула.

Telegram-канал SHOT 4 октября написал, что Волочковой за выходку с памятником может грозить три года тюрьмы. Балерина опубликовала в соцсети фото, на котором она закинула ногу на самолет-памятник времен Великой Отечественной войны.

Ее подписчики назвали этот поступок неуважительным по отношению к истории и людям того времени и призвали удалить публикацию. Сама балерина подписала это фото словами: «Ни дня без движухи».