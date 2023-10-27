Задержавший грабителя в Щелково пенсионер получил награду от МВД Задержавшему грабителя пенсионеру вручили благодарность и телевизор от МВД

Фото: mvdmedia

Глава ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков наградил благодарственным письмом и подарком 72-летнего Михаила Макарова из Щелково, который задержал грабителя, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Злоумышленник выхватил телефон у ребенка, но неравнодушный пенсионер остановил его.

За активную помощь и содействие органам внутренних дел Российской Федерации в борьбе с преступностью благодарственным письмом и ценным подарком, жидкокристаллическим телевизором награжден Макаров Михаил Викторович,— отметил Пауков.

Также глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил пенсионеру сертификат на новую отечественную машину. Сам мужчина признался, что не ожидал такого внимания и популярности после случившегося.

Дети подходят фотографироваться, взрослые сигналят. То есть общество восприняло это настолько [близко к сердцу], я не ожидал. В магазин заходишь: «А это вы?» А это я. Буду стараться следить, помогать по службе, — сказал Михаил Макаров.

72-летний пенсионер Михаил Макаров утром 25 октября задержал 35-летнего грабителя, который отнял у школьника смартфон. Он сделал подсечку злоумышленнику и после удерживал его до прибытия полиции. Макаров позднее рассказал, что прежде работал охранником. Решение наградить мужчину новым автомобилем было принято единогласно при обсуждении с общественниками.