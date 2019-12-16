https://static.news.ru/photo/5db4e434-209b-11ea-bcb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 31.mchs.gov.ru

Следственный комитет задержал трёх работников газовой службы по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в доме под Белгородом.

По мнению следователей, выход газа и его скопление в подвале здания произошли из-за незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород», осуществивших врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности.

Дополнительно установленные обстоятельства позволили квалифицировать действия специалистов газовой службы по ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее смерть двух лиц, — уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что все задержанные отвечали за организацию и выполнение работ. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос об их аресте.

Как писал NEWS.ru, в ночь на 4 декабря спасательная операция на месте обрушения дома в посёлке Яковлево Белгородской области была завершена . Во время ЧП погиб один человек, пострадали шесть жителей.