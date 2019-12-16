Следственный комитет задержал трёх работников газовой службы по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в доме под Белгородом.
По мнению следователей, выход газа и его скопление в подвале здания произошли из-за незаконных действий представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород», осуществивших врезку в трубу магистрального газопровода с грубыми нарушениями правил безопасности.
Дополнительно установленные обстоятельства позволили квалифицировать действия специалистов газовой службы по ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее смерть двух лиц, — уточнила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Она отметила, что все задержанные отвечали за организацию и выполнение работ. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос об их аресте.
Как писал NEWS.ru, в ночь на 4 декабря спасательная операция на месте обрушения дома в посёлке Яковлево Белгородской области была завершена. Во время ЧП погиб один человек, пострадали шесть жителей.
Согласно предварительным данным, 3 декабря в четырёхэтажном доме под Белгородом взорвался газ, после чего одна из стен здания частично обрушилась.