Задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в поджоге двери квартиры ведущего радио Sputnik Трофима Татаренкова в Санкт-Петербурге, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, задержание произошло в кратчайшие сроки.

Сотрудниками полиции в кратчайшие сроки задержаны подозреваемые в поджоге двери квартиры журналиста в Санкт-Петербурге, — написала Волк в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел вечером 7 января. Злоумышленники обложили вход в жилище шинами, досками и бросили бутылку с зажигательной смесью. По словам журналиста, в момент поджога в квартире никого не было, однако горел свет, что было видно с улицы. Татаренков утверждает, что за случившимся стоят украинцы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В конце декабря в Петербурге задержали как минимум троих человек, подозреваемых в поджогах автомобильных покрышек в парадных в разных районах города. В одном из случаев это были 16-летние подростки, в другом — 34-летний петербуржец. В результате их действий помещения окутывал черный едкий дым. В один из дней на это в полицию пожаловались сразу несколько жильцов.