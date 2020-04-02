Задержанным генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями

https://static.news.ru/photo/fe5ef544-7520-11ea-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Двое заместителей главы Следственного департамента (СД) МВД генералы Александр Бирюков и Александр Краковский обвиняются в личном участии в противоправном смягчении обвинения и условий содержания бизнесмена Альберта Худояна, сообщил источник в правоохранительных органах.

В отношении Бирюкова и Краковского <…> возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), — цитирует сообщение источника «Интерфакс».

Отмечается, что генералы решили перевести дело задержанного по подозрению в мошенничестве на $10 млн Худояна в свой департамент, в связи с чем дезинформировали руководство.

Бирюков и Краковский также рекомендовали следователю перевести Худояна из-под стражи под домашний арест и переквалифицировать предъявленное ему обвинение на более мягкое. При этом источник не уточнил, получили ли в итоге генералы взятку от бизнесмена и в каком размере.

Как писал NEWS.ru, два генерала Следственного департамента МВД задержаны в Москве за взятку.