https://static.news.ru/photo/91999afe-20cf-11ea-90f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: customs.ru

Задержанная во Внуково партия метадона направлялась в Таджикистан в рамках помощи Глобального Фонда ООН по борьбе со СПИДом. Наркотик планировалось использовать для лечения наркозависимых.

Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Наркологической службы Министерства здравоохранения страны Рустам Шарипов.

По словам Шарипова, заказчиком является Глобальный Фонд UNDP, поэтому ответственность по доставке груза до Таджикистана лежит также на нём.

Как ранее сообщал NEWS.ru, сотрудники Внуковской таможни задержали крупную партию метадона на сумму около 5,8 млрд рублей. Наркотик пытались провезти транзитом из Германии в Таджикистан. Груз был доставлен самолётом из Кёльна и лежал на складе временного хранения. Партия представляла собой более двух тысяч бутылок с бесцветной жидкостью.