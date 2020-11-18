Задержанный Михаил Мень остаётся аудитором Счётной палаты

https://static.news.ru/photo/6430055e-299c-11eb-b58d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный по подозрению в хищении 700 млн рублей бывший губернатор Ивановской области Михаил Мень продолжает оставаться аудитором Счётной палаты РФ, так как для освобождения его от должности не было распоряжения Совфеда, заявил председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Он по-прежнему аудитор. Для освобождения от должности аудитора нужно отдельное решение Совфеда, — отметил Клишас в беседе с РИА Новости.

Согласно действующему законодательству, аудитор может быть досрочно освобождён от должности решением Совета Федерации или Госдумы в случае совершения злоупотреблений по службе. Также в законе «О Счётной палате» прописаны следующие условия: систематическое неисполнение служебных обязанностей, личное заявление об отставке, признание недееспособным, утрата доверия.

18 ноября генпрокурор Игорь Краснов проинформировал, что СК расследует уголовное дело о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году. По подозрению в совершении преступления был задержан Михаил Мень, ему могут назначить запрет определённых действий.

Сам чиновник был удивлён, когда узнал, что в отношении него заведено уголовное дело. Он назвал эту информацию «ерундой», добавив, что находится в России. Источник уточняет, что Мень был задержан в Красногорском районе Подмосковья. В задержании участвовали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что члены Совета Федерации в ходе пленарного заседания 18 ноября дали согласие на задержание и привлечение в качестве обвиняемого аудитора Счётной палаты Михаила Меня.

Данный вопрос был включён в повестку по инициативе спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко. Решение по нему было принято сенаторами единогласно.