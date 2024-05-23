Задержанный кадровик Минобороны пожаловался в суде на боли «Известия»: Кузнецов во время судебного процесса пожаловался на боли

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Онлайн-трансляция в 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова

Обвиняемый во взяточничестве бывший начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов пожаловался во время заседания суда на состояние здоровья, передают «Известия». По его словам, он год работал без отпуска и в настоящий момент вынужден пить лекарства и терпеть боли.

Вынужден пить таблетки, терпеть боли, — сказал экс-кадровик военного ведомства в зале суда.

Прокурор просит суд отказать защите Кузнецова в домашнем аресте, поскольку экс-сотрудник Минобороны имеет связи и средства, чтобы повлиять на расследование уголовного дела, и может ликвидировать часть улик, утверждает издание. Адвокат Кузнецова рассказал, что все обвинения в отношении военного строятся на показаниях только одного свидетеля, передает ТАСС. По словам правозащитника, эти обвинения «ни о чем». Он добавил, что в настоящий момент счета и банковские карты обвиняемого арестованы.

Все счета и банковские карты Кузнецова арестованы, поэтому никаких материальных возможностей его семья в настоящий момент не имеет, — заявил он.

Ранее стало известно об аресте замначальника Генштаба ВС РФ Вадима Шамарина. Соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд. Арест произошел в рамках дела о получении особо крупной взятки. Генерал может лишиться свободы на срок до 15 лет.

Задержание произошло в связи с делом о возможных махинациях. В правоохранительных органах отмечали, что у высокопоставленного военного проходили обыски. Шамарин также занимает должность начальника Главного управления связи ВС России. Генерал побывал на допросе.