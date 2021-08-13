Задержанный главврач больницы Осетии знал о проблемах с кислородом

Задержанный главврач больницы в Северной Осетии, в которой погибли пациенты, знал о проблемах с кислородной системой. Он направлял до трагедии письма с этой информацией министру здравоохранения республики, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минздраве отметили: вопрос планировали решить и уже выделили деньги.

Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики, — отметили в пресс-службе.

Больница просила выделить 800 тыс. рублей на строительство второй кислородной линии, а также дать аппараты ИВЛ. Первый вопрос в Минздраве поддержали, а вот второй неоднократно поднимался руководством, но денег пока так и не выдали. До выделения средств больнице отправили из других медицинских организаций девять аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов и инфузоматы.

9 августа девять человек скончались из-за поломки кислородной системы в больнице скорой помощи во Владикавказе в Северной Осетии. Все они находились в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Причиной ЧП стал прорыв трубы, находящейся под землёй, он произошёл примерно в 18:00 по местному времени. Позднее стало известно о смерти ещё двух пациентов.

Ранее сообщалось, что в Минздраве Северной Осетии назвали главную причину смерти 11 пациентов.