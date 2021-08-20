Задержанных в Котельниках прихожан мечети отпустили без протоколов

Адвокат Мария Красова, которая оказывала правовую поддержку задержанным в мечети в подмосковных Котельниках мигрантам, сообщила, что всех отпустили из ОВД. Об этом пишет ТАСС.

Все задержанные отпущены на свободу. Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК, — сказала Красова.

По словам юриста, никаких протоколов об административном правонарушении, о задержании или о доставлении в ОВД против них не было составлено. Красова сотрудничает с НКО «Гражданское содействие» (признана в РФ иноагентом), добавляет ТАСС.

Всего в ходе рейда в мечети было задержано от 200 до 600 человек. Среди них были россияне, которых отпустили после проверки документов. Образцы ДНК собрали только у доставленных в отдел иностранных граждан из ближнего зарубежья, отметила адвокат.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы задержали для проверки документов 140 человек в мечети в подмосковных Котельниках. Ещё 60 человек были доставлены в отдел полиции «Люберецкое».