СМИ: задержанных на протестных акциях в Москве увезут в другие регионы

https://static.news.ru/photo/3614cb76-630f-11eb-94fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные силовики будут вывозить задержанных участников протестной акции, намеченной на 31 января, в другие города. Среди таковых называют Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань.

Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января, сообщает Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что перевозку будут осуществлять непосредственно в автозаках.

Помимо этого, все силовые органы предупредили россиян, что любые провокации и насильственные действия на митингах могут быть расценены как массовые беспорядки. За участие в них предусмотрена уголовная ответственность.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии. Тысячи участников протеста были задержаны силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Ранее NEWS.ru писал, что примерно 40% задержанных в ходе массовой акции протеста 23 января в Москве оказались приезжими.