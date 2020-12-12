Задержанные в Турции журналисты НТВ могли получить пожизненное заключение

https://static.news.ru/photo/3edc26a6-3c9e-11eb-a96d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Журналисты программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ, задержанные в пригороде Стамбула, подозревались в шпионаже и могли получить вплоть до пожизненного заключения. Об этом заявил депортированный из Турции репортёр канала Алексей Петрушко.

Съёмочная группа НТВ 3 декабря приехала в пригород Стамбула записывать сюжет о заводе по производству беспилотников, тогда журналистов и задержали. Петрушко рассказал, что турецкие силовики сразу обратили внимание на россиян, как только они вышли из машины. При этом завод не является каким-то секретным объектом. Его адрес находится в открытом доступе, рядом с предприятием стоят жилые кварталы, склады и проходит дорога.

Услышать в окружении десятков людей в штатском фразу «Вы задержаны» — всё это казалось каким-то абсурдом, если не анекдотом. Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу, и вот провалился. И вот теперь только и представьте себе — отдел по борьбе с терроризмом. Допрос. То, в чём нас подозревают, — международный шпионаж. Наказание вплоть до пожизненного, — рассказал Петрушко в эфире НТВ после освобождения.

Турецкие власти заявили, что поводом для задержания Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина стало отсутствие аккредитации и несанкционированная съёмка. 7 декабря прокурор отказался от обвинений и турецкий суд постановил освободить россиян.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос с освобождением журналистов решался по дипломатическим каналам. Глава МИД РФ Сергей Лавров остался удовлетворён освобождением журналистов. Об этом он заявил 8 декабря во время разговора со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.