Задержанные на акциях в Москве проводят митинги в спецприёмниках

https://static.news.ru/photo/54b2cb66-6a1a-11eb-b1d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, задержанные на акциях в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января и 2 февраля, устраивают митинги во время прогулок во дворах спецприёмников, рассказала член Общественного совета ФСИН Ева Меркачёва.

По её словам, некоторые заключённые имеют при себе смартфоны, на которые снимают происходящее, а затем публикуют видео в Интернете.

Судя по этим записям, мальчики выходят на прогулку, которая полагается, и там организуют что-то вроде тех самых митингов. Они выходят с плакатами, на них что-то написано, они кричат хором, что-то скандируют. Меня это очень, конечно, напрягло, — поделилась она.

Она отметила, что сейчас сотрудники пенитенциарных учреждений устраивают массовые обыски камер в поисках телефонов. Задержанные имеют право на использование средства связи только один раз в день.

То, что говорят сейчас про обыски, — это та самая ответная реакция, которая вполне могла быть ожидаема. Я этому совершенно не удивилась. Раз уж вы делаете так (устраиваете митинги во время прогулки и публикуете видео. — NEWS.ru), ждите, что будут сейчас обыски, телефоны все изымут. Мне тут даже не в чем упрекнуть сотрудников спецприёмника, которые поступают подобным образом, потому что, я думаю, им и так влетело. Представляете, поместили людей в спецприёмник, а оттуда транслируется на всю страну что-то вроде незаконных акций протеста. Странная история, — добавила правозащитница.

Кроме того, она прокомментировала другие связанные с акциями темы. Меркачёва заявила, что силовики, которые применяли силу к работавшим на мероприятиях журналистам, должны быть наказаны, а омоновец, ударивший женщину в живот в Санкт-Петербурге, — привлечён к ответственности, передаёт «Говорит Москва».

В акциях протеста 23 и 31 января и 2 февраля по всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания.

Акциями люди выражали поддержку политику Алексею Навальному, арестованному по делу «Ив Роше» после возвращения в Россию из Германии, где он лечился от последствий отравления боевым нервно-паралитическим веществом, писал NEWS.ru.