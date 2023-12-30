Задержанного за убийство отца Легойды обвинили по трем статьям

Фото: СК РФ

Подозреваемому в убийстве 90-летнего отца журналиста Владимира Легойды — Романа Легойды — предъявлены обвинения по трем статьям, заявили в СК. Его обвиняют в убийстве из корыстных побуждений, а также в использовании заведомо подложного документа и разбое.

Отмечается, что на допросе обвиняемый дал признательные показания и рассказал, что совершил преступление с целью завладения денежными средствами пенсионера. После убийства он похитил у мужчины 100 тысяч рублей, а тело оставил на обочине дороги.

Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в публикации.

Ранее адвокат Леонид Исаев выразил мнение, что подозреваемому в убийстве 90-летнего отца председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненный срок. По его словам, если с задержанного не снята предыдущая судимость из-за его возможного участия в СВО, то имеет место особо опасный рецидив.

Тело отца Владимира Легойды было обнаружено 29 декабря в подмосковном Видном. Журналисты сообщили, что труп нашли в овраге возле дороги, по предварительным данным, мужчина стал жертвой нападения, когда гулял с внуком.