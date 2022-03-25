Задержанного за госизмену хабаровчанина арестовали на два месяца

Жителя Хабаровска, задержанного за госизмену, арестовали на два месяца. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь УФСБ России по Хабаровскому краю Владлен Стефанюк. Мужчину подозревают в попытке передачи Украине информации ограниченного доступа.

Злоумышленник арестован и находится по стражей. Срок - два месяца, — заявили в ФСБ.

По данным ФСБ, мужчина «в период проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, имея по роду деятельности доступ к закрытой информации и преследуя корыстный умысел» анонимно через Интернет обратился в украинскую спецслужбу. Он предложил передавать за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации, в том числе — для совершения диверсионных акций.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил, что наказание за госизмену необходимо сделать пожизненным, особенно для тех, кто работает на государственной службе. Хамзаев считает, что сейчас к подобным мерам нужно подходить «без попыток либерального окраса». Он также подчеркнул, что нынешний исторический период как никогда «отчётливо показывает, кто есть кто».