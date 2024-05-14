Стало известно, что изъяли у арестованного за взятку Кузнецова Задержанного главу кадрового управления МО РФ Кузнецова арестовали

Начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова заключили под стражу, сообщили в пресс-службе СК РФ. У него также изъяли более 100 млн рублей в валюте и рублях, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сказано в сообщении.

В СК также уточнили, что в отношении Кузнецова возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По данным следствия, он получил взятку в особо крупном размере в период с 2021 по 2023 годы, когда был на должности начальника 8-го управления Генерального штаба ВС РФ.

Ранее стало известно, что расследованием дела занимается Главное военно-следственное управление Следкома РФ. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Политконсультант и востоковед Игорь Димитриев, комментируя ситуацию с задержаниями в Минобороны, заявил, что во главе военного ведомства должен стоять человек, умеющий распоряжаться ресурсами, потому что конфликты — это противостояние ресурсов. По его мнению, как имеющимися средствами распоряжался Сергей Шойгу, показало дело его заместителя Тимура Иванова.