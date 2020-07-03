Задержанная замминистра науки Лукашевич заявила о своей невиновности

https://static.news.ru/photo/11b78eac-bdcf-11ea-bd2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Задержанная накануне по обвинению в хищении бюджетных денег заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич заявила о своей невиновности.

В настоящее время чиновница находится в изоляторе временного содержания на Петровке в Москве. Тверской суд Москвы 6 июля должен решить вопрос о её аресте. Как рассказала Лукашевич посетившим её в изоляторе сотрудникам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), она никогда не занималась казнокрадством и вину свою не признаёт, пишет «Интерфакс».

Вместе с Лукашевич был также задержан начальник управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаил Попов. Они оба подозреваются в хищении 40 млн бюджетных рублей при реализации контрактов с Минобрнауки в 2016 году.

По данным следствия, в 2016 году одна коммерческая организация, получив подряд от министерства, заключила ряд договоров с подконтрольными ИП на выполнение неких работ в интересах Минобрнауки. При этом у неё не было намерений выполнять в полном объёме взятые на себя обязательства. Позднее заказчику представили результаты работы, «заведомо не соответствующие условиям договоров». При этом приёмку осуществлял сотрудник, занимавший на тот момент руководящую должность в министерстве.

Как сообщил источник издания, Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию. Техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных, однако система создана не была, но деньги за неё были получены. При этом Попов подписал документы, подтверждающие, что заказ выполнен.

В настоящее время Михаил Попов является заместителем начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки в Россотрудничестве, а Лукашевич работает в Министерстве науки и высшего образования. Лукашевич была назначена статс-секретарём — замминистра в 2018 году. Летом 2016 года она занимала должность генерального директора ООО «Центр развития науки» (ЦРН), которое в течение года заключило пять контрактов с Минобрнауки России на общую сумму более 49 млн руб.

Ранее уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении бывшего главного бухгалтера обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро» направлено в суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в пособничестве в растрате 560 млн рублей, писал NEWS.ru.