https://static.news.ru/photo/dc1a8048-d62e-11e9-baf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Журналист информагентства «Медиа Мост Болгария» Борис Анзов оценил ситуацию вокруг движения «Русофилы» в Болгарии, представителей которого подозревают в шпионаже в пользу России.

По его словам, в болгарских СМИ этот громкий скандал подаётся так, будто российская сторона пытается дестабилизировать обстановку в Европе.

Всё началось с выставки, которую собиралось организовать посольство России в Болгарии при участии «Русофилов». В итоге дошло до арестов. Причём задержания проходили очень странно. Обычно заранее присылают повестку, а к ним полицейские прямо домой приехали, — рассказал он.

Анзов уточнил, что участники движения «относятся тепло к России» и организовывают совместные культурные проекты, выставки и встречи. При этом он отметил, что лично знаком с председателем организации Николаем Малиновым, которого задержали 9 сентября, а после отпустили под подписку о невыезде.

Мне трудно судить, можно ли считать его шпионом. Здесь, как заметил наш президент, нужны серьёзные доказательства. Пока их представлено не было якобы из-за высокой секретности, — сообщил журналист.

Он предположил, что гонения «Русофилов» могут быть связаны с участием Болгарии в проекте газопровода «Турецкий поток» и намерением сорвать предстоящие переговоры по данному вопросу.

Как вы помните, «Южный поток» тоже был сорван не из-за Болгарии. Это была установка Еврокомиссии, остановившей этот проект руками Болгарии. Так или иначе, здесь замешаны очень серьёзные интересы, — подчеркнул Анзов.

Журналист добавил, что также ситуация может быть направлена на срыв поездки болгарского министра иностранных дел в Россию, передаёт « ПолитЭксперт ».

Как писал News.ru, ранее замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев заявил, что скандал, связанный с действиями генерального прокурора Болгарии, говорит о том, что в правящей элите страны происходит раскол. По его мнению, глава надзорного ведомства и руководитель МИДа пытаются разрушить отношения между Москвой и Софией, над которыми работают лидеры республики — президент Румен Радев и премьер Бойко Борисов.