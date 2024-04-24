Задержание замглавы МО Иванова: причины, подробности, реакция военкоров

Фото: МО РФ

Задержание заместителя обороны России Тимура Иванова стало неожиданностью для многих, но ряд экспертов признаются, что это событие можно было спрогнозировать. Что могло стать настоящей причиной задержания зама Сергея Шойгу, какие известны подробности и как отреагировали на эту новость российские военкоры?

Как задержали заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что лидер страны Владимир Путин проинформирован о задержании Иванова.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу»,— сказал представитель Кремля.

В заявлении СК уточняется статья, по которой задержан высокопоставленный генерал.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович», — уточняется в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ

За что Иванова отвечал в Минобороны

В зону ответственности Иванова входили организация управления имуществом, расквартирование войск, а также жилищное и медицинское обеспечения. Он отвечал за планирование закупок товаров, работ и услуг в рамках гособоронзаказа.

Помимо этого, среди курируемых вопросов инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов Минобороны.

Тимур Иванов был назначен замминистром обороны указом президента в мае 2016 года. До этого с 2013 по 2016 год он был гендиректором подведомственного Минобороны «Оборонстроя», специализирующегося на строительстве жилья для военных, а также социально-значимых и стратегических объектов военного назначения.

До прихода в Минобороны, в мае — ноябре 2012 года, Иванов был зампредседателя правительства Подмосковья. В этот период губернатором Московской области был Сергей Шойгу. До этого Иванов работал в энергетической отрасли: в департаменте сооружения атомных объектов Минатома, был вице-президентом «Атомстройэкспорта», входил в состав правления «Интер РАО ЕЭС», возглавлял Российское энергетическое агентство Минэнерго.

Все причины задержания Иванова

Согласно предъявленной статье ч. 6 ст. 290 УК РФ, Тимур Иванов подозревается в получении взятки не менее миллиона рублей. Его вина пока не доказана, впереди следствие.

Следователи будут требовать в качестве меры пресечения для Иванова арест, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы.

Политолог Сергей Марков написал в своем Telegram-канале, что, по его мнению, есть несколько версий причин задержания Тимура Иванова.

Первую он охарактеризовал как «борьбу башен, подкоп под министра», отметив, что это версия конспирологов.

По «версии военкоров», как пишет Марков, Иванова могли задержать, так как «человек потерял берега. И жалобы на него переполнили чашу терпения».

Согласно третьей версии, «слишком большие деньги идут в оборонку и пора дать сигнал всем: не надо этим пользоваться». Еще одно предположение связано с возможным пребыванием семьи за границей.

Также, как считает Марков, нельзя исключать, что заместителя Шойгу «просто поймали на взятке миллион рублей».

По мнению Сергея Маркова, после задержания Тимура Иванова «все гадают — а может быть, это сигнал Шойгу, что его не будет в следующем правительстве после 7 мая».

«Успокойтесь. Будет. Шойгу с катастрофического 2022 года сделал новую армию, которая отразила наступление ВСУ в 2023. И в 2024-м уже наступает. Шойгу совершил управленческий подвиг», — заключает политолог.

Что пишут военкоры о задержании зама Шойгу

Как пишет в своем канале Марков, «военкоры сегодня пьют, и не шампанское». Он отмечает, что военкоры «давно указывали на Тимура Иванова как на слабое звено с точки зрения коррупции». «Ну вот через два года их послушали. Вывод: больше надо прислушиваться к военкорам, они сейчас голос народа», — написал Марков.

Военкор Александр Коц предположил, что «миллион — это скорее всего не сумма предполагаемой взятки замминистра обороны».

«Эта цифра, видимо, появилась, исходя из статьи. Часть 6-я 290 статьи — это взятка в особо крупном размере. А это, согласно закону, сумма, „превышающая один миллион рублей“. То есть, это может быть и 5 миллионов, и 50. Сомневаюсь, что при таких должности и достатке можно быть настолько алчным, чтоб погореть на одном ляме. Ну или надо очень верить в свою безнаказанность», — написал Коц.

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