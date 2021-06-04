Задержание участников фаер-вечеринки попало на видео

https://static.news.ru/photo/a54c4df0-c536-11eb-aa56-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге из-за празднования дня рождения одного из местных баров произошла настоящая фаер-вечеринка. Дебоширы попытались оказать сопротивление прибывшей на место полиции, но не вышло. Видео задержания участников мероприятия публикует телеканал «360».

Около бара оказалось примерно 30 человек. Шумная толпа даже вышла на дорогу, чем затруднила движение машин. Тем не менее спустя несколько минут на место прибыли несколько автомобилей полиции. Часть нарушителей задержали.

Как стало известно, некоторые из тусовщиков пытались отбить своих друзей у стражей правопорядка, однако это им не удалось. Дебоширов забрали в отдел.

Ранее жители Оренбурга обратили внимание на мужчину, который бегал с топором по детской площадке. По информации местного МВД, нарушитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина размахивал оружием и ходил по территории, где стояли детские велосипеды. Детей на месте не было, а очевидцы рассказали, что люди разбегались от дебошира.