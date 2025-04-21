Задержание сотрудничавшего с СБУ россиянина попало на видео Появилось видео задержания сотрудничавшего с СБУ жителя Крыма

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Задержание россиянина сотрудниками ФСБ за передачу украинским спецслужбам данных попало на видео. На представленном РИА Новости ролике также есть часть допроса мужчины. Задержанный житель Крыма передавал СБУ информацию о российских военных объектах.

В сентябре 2022 года на меня вышел по мессенджеру Telegram мой бывший одноклассник с которым мы общались на бытовые темы. Одноклассник являлся, по всей видимости, сотрудником СБУ, потому что через некоторое время он просил меня выполнить определенные задания, — признался мужчина.

Задержанный добавил, что одним из заданий была просьба съездить в Гвардейское, находиться недалеко от аэродрома и зафиксировать все, что там будет происходить. Украинские спецслужбы особенно интересовали эшелоны с техникой и расположение радиолокационных станций. По словам мужчины, необходимо было сообщать, где он видел те или иные объекты.

Ранее выяснилось, что подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских мошенников, которые обманывают граждан РФ по телефону. По данным источника, периодически работников проверяют с помощью полиграфа. Куратора из Службы безопасности Украины знают только руководитель и менеджер зала.