Задержан работник «Сирена-трэвел» по делу о воздействии на инфраструктуру Замглавы из «Сирена-трэвел» задержан по делу о воздействии на инфраструктуру РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель генерального директора по IT и производству в компании «Сирена-трэвел», входящей в Ростех, Игорь Ройтман задержан, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. Согласно его информации, он проходит по делу о неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру России. В скором времени Ройтману изберут меру пресечения.

Ройтман задержан, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения, — заявил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о задержании главы одной из крупнейших букмекерских контор России «Мелбет» Игоря Ляпустина. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Букмекерская контора сдала последний отчет о финансовых результатах три недели назад, при этом за 2022–2023 годы чистая прибыль компании составила 8 млрд рублей, а выручка — 24 млрд рублей в год.

Также ранее СМИ сообщали о задержании в Москве бывшего главы ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева по подозрению в организации незаконной миграции. Следствие предполагает, что полицейские на протяжении долгого времени получали деньги за фиктивную постановку на учет иностранцев и нелегально оформили более тысячи мигрантов.