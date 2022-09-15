Задержан подозреваемый в убийстве жены пенсионер МВД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали пенсионера МВД Юрия Новикова, подозреваемого в убийстве жены Татьяны на прогулке с собакой в Новой Москве, сообщает «112». По информации Telegram-канала, убийство было заказным.

Также по делу проходит второй фигурант, помогавший Новикову осуществить убийство. В данный момент они проходят допрос в Следственном комитете (СК). Подозреваемым в скором времени изберут меру пресечения.

По данным «112», Новиков прошел проверку на полиграфе, вследствие чего сотрудники угрозыска установили его причастность к еще двум убийствам.

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал кадры с места преступления, где Новиков пообщался со следователями и показал, как все происходило. Главным его мотивом, по версии следствия, стало желание завладеть имуществом жены. Помимо этого, следователи установили, что киллером было использовано короткоствольное огнестрельное нарезное оружие.

Как сообщает Mash, в итоге Новиков признался в убийстве своей супруги в Подмосковье. Сначала он говорил о том, что Татьяну застрелил неизвестный во время выгула собаки.

Одна из версий следствия гласит: Новиков был в сговоре с давним знакомым и организовал убийство жены во время прогулки с собакой. После допроса, уточняет Telegram-канал, он попросил отправить его в больницу и плакал, чтобы вызвать жалость у сотрудников правоохранительных органов. Позже следователи собрали улики, опросили всех знакомых погибшей и предъявили обвинение бывшему сотруднику МВД. Из-за предъявленных доказательств Новикову пришлось сознаться. Следственный комитет по Москве будет ходатайствовать об аресте.

О том, что в Новой Москве мужчина застрелил женщину за выгул собаки без намордника, стало известно 5 сентября. Сообщалось, что супруги вышли на прогулку с собакой, а навстречу им вышел мужчина, который сделал замечание, что пес гуляет без намордника. Начался конфликт, в ходе которого мужчина достал огнестрельное оружие и выстрелил.