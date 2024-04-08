Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта МВД: задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция задержала подозреваемого в поджоге мемориала в Новой Москве, куда несли цветы после теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил начальник столичного главка МВД Владимир Васенин. Отмечается, что ему грозит штраф до трех млн рублей, либо лишение свободы на три года.

В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний местный житель, — говорится в публикации.

После задержание 49-летний местный житель счел, что стихийный памятник в поселении Десеновское – «это лишнее». По его словам, люди навалили там кучу всякого, игрушек.