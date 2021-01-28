Задержан московский депутат Янкаускас, поддерживающий Навального

Муниципальный депутат московского района Зюзино Константин Янкаускас задержан столичными правоохранительными органами. Об этом он рассказал журналистам.
Меня задерживают. Не знаю, надолго ли, — заявил он.
Как
Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прилёте из Германии. На следующий день Химкинский городской суд в ходе выездного заседания арестовал его на 30 суток. 27 января Московский областной суд признал это решение законным.
23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Силовики задержали несколько тысяч их участников, в том числе около 300 несовершеннолетних.
После акции 23 января была задержана глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Степанова, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) Любовь Соболь, брат Навального Олег и другие сторонники блогера.
Ранее NEWS.ru писал, что в Москве возбуждены ещё два уголовных дела в отношении участников несанкционированной акции, состоявшейся 23 января. Им инкриминируют насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете.