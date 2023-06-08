Задержан киллер, пытавшийся убить российского бизнесмена в Таиланде В Таиланде задержали гражданина Казахстана по подозрению в покушении на россиянина

Фото: Exclusivepix Media/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В международном аэропорту Пхукета задержан уроженец Казахстана, пытавшийся убить россиянина, передает Telegram-канал SHOT. Мужчину поймали у билетной кассы, когда он пытался покинуть страну, чтобы уйти от следствия. 49-летний Артур Легай произвел четыре выстрела в лобовое стекло автомобиля, в котором находился 44-летний предприниматель Дмитрий Алейников, после чего скрылся с места преступления.

Поодаль от бара, возле которого произошла стрельба, полицейские нашли перчатки, очки, обувь и куртку. В другом месте оказался пистолет, из которого стрелял злоумышленник.

Россиянин получил ранения рук и груди. Его прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Известно, что на Пхукете Алейников владеет рестораном.

Ранее в Санкт-Петербурге киллер убил директора строительной компании СК «Монолит» Виктора Алиева. Когда бизнесмен приехал на стройку, к нему подбежал мужчина в каске и начал стрелять в него из пистолета. Известно, что Алиеву разные знакомые задолжали порядка сотни миллионов рублей.