Задержан главврач клиники в Петербурге, где пациенты умерли после процедуры

Главный врач больницы в Санкт-Петербурге, в которой после обследования ЖКТ скончались три пациента, задержан, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на источник. Случаи произошли в диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса. В период с 17 по 26 января сотрудники центра проводили пациентам исследование желудка с применением бария.

Как сообщает Telegram-канал «112», главный врач клиники Евгений Попов находится на допросе в Следственном комитете. Отмечается, что к трагическому исходу могло привести использование во время процедуры некачественного бария промышленного производства или плохо разбавленного вещества.

Ранее супруга одного из погибших пациентов рассказала подробности. По её словам, мужчине стало плохо в самом начале процедуры, когда он выпил стакан воды с сульфатом бария. После этого ему становилось всё хуже в течение дня. Вечером женщина вызвала скорую, но мужчину спасти не удалось.

В результате инцидента в петербургской клинике скончались три пациента, трое доставлены в реанимацию. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура следит за ходом расследования.